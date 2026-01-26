Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçime yönelik “Bu dönemde mümkün ve doğru değildir” açıklamasına sert ifadelerle yanıt verdi. Özel, ekonomik krizin derinleştiği ve toplumsal memnuniyetsizliğin arttığı bir dönemde erken seçim ihtimalinin dışlanmasını eleştirdi.

CHP lideri Özel, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündemde, Bahçeli’nin erken seçim tartışmalarına kapıyı kapatan sözleri vardı.

“Rahatsızlığın zirve yaptığı dönemde seçim ihtimali reddediliyor”

Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir, istikrar önemlidir” yönündeki değerlendirmesine karşılık konuşan Özel, ekonomik göstergelere dikkat çekti. Toplumun geniş kesimlerinin geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Özel, erken seçimin gündemden çıkarılmasını eleştirdi.

Özel, “Milletin iktidardan en fazla rahatsız olduğu, yoksulluğun, işsizliğin ve güvencesizliğin dayanılmaz noktaya ulaştığı bir süreçte erken seçime kapı kapatılıyor. Oysa bugün seçim ihtimali doğsa emekli, asgari ücretli, çiftçi, esnaf ve memur açısından bir umut ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

2002 hatırlatması: “Avantajlı dönemde seçim çağrısı yapıldı”

CHP lideri, MHP’nin 2002 yılında hükümet ortağı olduğu dönemde aldığı erken seçim kararını hatırlatarak bugünkü tutumla karşılaştırma yaptı. Bahçeli’nin o dönemde erken seçim çağrısının ardından siyasi dengelerin köklü biçimde değiştiğini belirten Özel, “O gün hükümetin en zor zamanında ülke sandığa götürüldü ve sonuçta AK Parti tek başına iktidara geldi” dedi.

Özel, emekli maaşlarının alım gücüne ilişkin örnek de verdi. 2002 yılında en düşük emekli maaşının sekiz çeyrek altına denk geldiğini belirten Özel, bugün bu rakamın iki çeyrek altına gerilediğini söyledi. Aradaki farkın, uzun yıllardır uygulanan ekonomik politikaların sonucu olduğunu savundu.

“En dezavantajlı noktada seçim kapatılıyor”

Bahçeli’nin geçmişte erken seçimi savunduğunu, bugün ise karşı çıktığını dile getiren Özel, bu tutumun tutarsız olduğunu ileri sürdü. “AK Parti açısından en avantajlı dönemde seçim kapısı açıldı, bugün ise iktidar açısından en dezavantajlı noktada aynı kapı kapatılıyor” diyen Özel, bu yaklaşımın toplumun beklentileriyle örtüşmediğini ifade etti.

Özel, konuşmasında Bahçeli’nin geçmişte kullandığı “Biz bildiğiniz gibiyiz” sözlerine atıf yaparak, “Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı ayırmakta” ifadesini de eleştirel bir çerçevede gündeme getirdi.

Emekli maaşı tartışması yeniden gündemde

CHP Genel Başkanı, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme sürecine de değindi. Muhalefetin bu konuda ortak bir tutum alma çağrısı yaptığını hatırlatan Özel, MHP’nin kendi önergesini dahi Meclis’e sunmadığını öne sürdü.

“Biz, emeklinin düştüğü yerden birlikte kaldırılmasını önerdik” diyen Özel, 16 milyon emeklinin yaşadığı ekonomik sıkıntıların görmezden gelindiğini savundu. İktidarın önceliğinin toplumun geniş kesimleri yerine siyasi konfor olduğunu iddia eden Özel, bu yaklaşımı anlamakta zorlandığını ifade etti.

“Toplumsal sorunlara çözüm sandıkla mümkün”

Açıklamalarında erken seçimin yalnızca siyasi bir tartışma olmadığını vurgulayan Özel, ekonomik ve sosyal sorunların çözümünün demokratik yollarla mümkün olacağını dile getirdi. CHP lideri, mevcut koşullarda erken seçim ihtimalinin gündemden çıkarılmasının, toplumdaki memnuniyetsizliği daha da artıracağı değerlendirmesinde bulundu.