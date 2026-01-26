Son Mühür- Dünya genelinde uygun fiyatlı moda ürünleriyle bilinen Çin merkezli e-ticaret platformu Shein, Türkiye’deki faaliyetlerine geçici olarak ara verdi.

Şirket tarafından kullanıcılara gönderilen resmi bilgilendirmede, satışların durdurulmasının temel gerekçesi olarak yerel mevzuatta yapılan son düzenlemeler gösterildi.

Resmi açıklama tüketicilerle paylaşıldı

Shein’in internet sitesi ve kullanıcı bildirimleri üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye’deki hizmetlerin askıya alındığı doğrulandı.

Açıklamada, kararın zorunlu olduğu vurgulanırken, yaşanabilecek mağduriyet için tüketicilerden anlayış istendi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yerel mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldık.

Bu durumun kullanıcılarımızda hayal kırıklığı yaratabileceğinin farkındayız. Ancak Türkiye pazarına yeniden dönebilmek için gerekli engelleri aşmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Satışların ne zaman başlayacağı belirsiz

Shein yönetimi, Türkiye pazarına yeniden giriş yapmak için temas ve hazırlıkların devam ettiğini belirtse de, satışların yeniden başlayacağı tarihe ilişkin net bir takvim paylaşılmadı.

Bu durum, özellikle uygun fiyatlı alışveriş seçeneklerine yönelen gençler ve ücretli çalışanlar arasında ciddi bir belirsizlik yarattı.

Uygun fiyatlı alışveriş dönemi sekteye uğradı

Platformun Türkiye’den çekilmesi, son dönemde artan yaşam maliyetleri nedeniyle yurt dışı alışveriş sitelerine yönelen milyonlarca tüketici için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Shein’in düşük fiyat politikası sayesinde erişilebilir hale gelen moda ürünleri, alınan karar sonrası yeniden ulaşılamaz hale geldi.

Gümrük düzenlemesi kritik rol oynadı

Shein’in bu kararı almasındaki en önemli etkenin, Ticaret Bakanlığı’nın gümrük mevzuatında yaptığı değişiklikler olduğu belirtiliyor.

6 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeyle, yurt dışından bireysel alışverişlerde 30 Euro altındaki ürünler için uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürü kaldırıldı.

Yeni sistem düşük fiyat modelini zorlaştırdı

Söz konusu düzenleme, yurt dışından gelen ürünlerin gümrük maliyetlerini artırırken, teslimat süreçlerini de zorlaştırdı.

Bu durum, Shein gibi düşük fiyat ve hızlı teslimat modeliyle çalışan platformların Türkiye pazarında faaliyet göstermesini ekonomik açıdan sürdürülemez hale getirdi.

Shein Türkiye’ye dönmek istiyor

Şirket yetkilileri, Türkiye’de yeniden hizmet verebilmek için çözüm yolları arandığını ve mevzuata uyumlu alternatif modeller üzerinde çalışıldığını ifade ediyor.

Ancak mevcut şartlar altında Shein’in Türkiye’de yeniden satışa başlamasının kısa vadede mümkün görünmediği belirtiliyor.