Kahramanmaraş’ta henüz 5 günlükken şiddete maruz kaldığı iddia edilen ve bu nedenle bedensel ile zihinsel engelli kalan Deniz Esin Bozoklar (5) davasında yargılanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın mahkemedeki savunması kamuoyuna yansıdı.

Hakkında “kasten yaralama” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Bağrıyanık, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemeye SEGBİS ile bağlandı

Tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis merkezine giderek teslim olmasının ardından Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı. Sanık, daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek ek bir savunma yapmadı.

Hakim kamera kayıtlarını izletti

Mahkeme başkanı, duruşma sırasında yenidoğan yoğun bakım ünitesine ait güvenlik kamerası görüntülerini izletti.

Görüntülerde, bebeğe kan alma tüpüyle vurulduğu, saçlarının tırnakla kazındığı ve bacağının sıkılarak havaya kaldırıldığı anlar yer aldı.

Sanığa bu görüntüler sorulduğunda Bağrıyanık, yapılan işlemlerin tıbbi müdahale kapsamında olduğunu savundu.

Kan alınırken damar yolu açılamadığı için damlatma yöntemi uygulandığını belirten sanık, “Bebeğe pozisyon vermek amacıyla bu şekilde davrandım. Kan tüpüyle vurmak istemedim, sadece temas ettirdim” dedi.

“Zarar verme amacım yoktu” savunması

Bağrıyanık, bebeğin saçlarına dokunmasının nedeninin temizlik olduğunu ileri sürerek, “Başında plaster ve pamuk kalıntısı gördüm. Temizlemek istedim.

Zarar verme amacım yoktu” ifadelerini kullandı. Yapılan hareketlerin, hastanın fonksiyonlarını uyarmaya yönelik olduğunu iddia etti.

“Bir anlık gaflet ve refleks” dedi

Hakimin, görüntülerde bebeğin başına defalarca vurulması, bacağının sıkılması ve karın bölgesine baskı uygulanmasını hatırlatması üzerine sanık, pişman olduğunu söyledi. Bağrıyanık, “Bir anlık gaflet ve refleksle yaptım. Asla zarar verme niyetim yoktu” dedi.

Bebeğin tartı üzerinde kayma riski bulunduğunu öne süren sanık, düşmesini önlemek için müdahalede bulunduğunu savundu. Karın bölgesine yapılan baskının ise enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etti.

Olay nasıl ortaya çıktı?

Olay, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde yaşandı. 21 Mayıs 2021’de dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar, düşük kilolu olması nedeniyle kuvöze alındı.

26 Mayıs 2021 tarihine ait güvenlik kamerası kayıtlarında, bebeğin hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından şiddete maruz kaldığı tespit edildi. 31 Mayıs’ta başka bir hemşirenin bebeğin durumunda durağanlık fark etmesi üzerine kayıtlar incelendi.

Aileye bilgi verilmedi

Hastane yönetimi, bebeği özel bir hastaneye sevk etti ancak Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine yaşananlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Özel hastanede yapılan tetkiklerde Deniz Esin Bozoklar’ın bedensel engelli olduğu, serebral palsi ve epilepsi teşhisi aldığı belirlendi.

Aile gerçeği e-Devlet mesajıyla öğrendi

Olaydan yaklaşık üç yıl sonra, Haziran 2024’te hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında dava açıldı. Bozoklar çifti, kızlarının doğuştan engelli olmadığını, hemşire şiddeti sonucu bu duruma geldiğini e-Devlet üzerinden gelen bir bildirimle öğrendi.

Dava dosyasında dikkat çeken ayrıntılar

Dava dosyasında, sanığın 5 günlük bebeğin kanını yaklaşık 14 dakika boyunca alamadığı, bu sırada bebeğe fiziksel şiddet uyguladığı ve bacağının kırıldığına dair iddialar da yer aldı. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.