İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında bölgesel gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD’nin Ortadoğu’daki askeri hareketliliğine değinen Bekayi, İran’ın güvenliğini tehdit eden her adıma karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğini söyledi.

“Hibrit savaş altındayız” vurgusu

Bekayi, uzun süredir İran’a yönelik çok boyutlu bir baskı ve tehdit süreci yürütüldüğünü belirterek, ülkesinin hibrit bir savaşla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Son dönemde artan iddia ve tehditlerin bu sürecin parçası olduğunu dile getiren Bekayi, bölge ülkelerinin istikrarsızlığın yayılma riski taşıdığının farkında olduğunu vurguladı.

ABD’nin askeri hamlelerine tepki

ABD’nin uçak gemisi ve savaş gemilerini bölgeye göndermesini “güç gösterisi” olarak nitelendiren Bekayi, bu adımların İran’ın savunma iradesini etkilemeyeceğini söyledi. Uluslararası hukukun ihlal edilmesine karşı net bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Bekayi, bu tür hamlelerin yalnızca hedef alınan ülkeleri değil tüm bölgeyi etkilediğini ifade etti.

“Silahlı kuvvetlerimiz anbean hazır”

İran Silahlı Kuvvetleri’nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Bekayi, savunma kapasitesinin sürekli güçlendirildiğini söyledi. Askeri hazırlıkların kesintisiz sürdüğünü belirten sözcü, İran’ın kendi kabiliyetlerine güvendiğini ve geçmişte yaşanan tecrübelerin hafızalarda taze olduğunu kaydetti.

Pezeşkiyan iddialarına yalanlama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ABD’ye yönelik bir saldırının ertelenmesi için mesaj gönderdiği yönündeki iddialara da değinen Bekayi, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bu iddiaların İsrail kaynaklı dezenformasyonun devamı olduğunu savunan Bekayi, diplomasiyi hedef alan sahte bilgilerin bilinçli olarak servis edildiğini ifade etti.

Çin ve Rusya ile savunma iş birliği mesajı

Bekayi, Çin ve Rusya ile savunma alanındaki iş birliğinin sürdüğünü vurguladı. Her iki ülkeyle de geçerli savunma anlaşmalarının bulunduğunu kaydeden Bekayi, temasların güçlü şekilde devam ettiğini ve son gelişmelerin bu ülkelerle yakından paylaşıldığını söyledi.

“İran her zamankinden daha güçlü”

Açıklamasının sonunda İran’ın bölgesel ve askeri kapasitesine dikkat çeken Bekayi, ülkesinin her türlü saldırıya karşılık verecek güçte olduğunu belirterek, caydırıcılık mesajı verdi.

