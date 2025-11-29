Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde meydana gelen patlamalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Uraloğlu, olayın ardından tüm birimlerin tam koordinasyon içinde harekete geçtiğini belirtti.

Acil müdahale ekipleri hızla sevk edildi

Patlamaların ardından KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botlarının yanı sıra KURTARMA-12 römorkörü ve Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi bölgeye yönlendirildi. Müdahalenin zaman kaybetmeden başlatıldığı vurgulandı.

KAIROS’taki 25 mürettebat kurtarıldı

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre KAIROS isimli gemide bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KEGM-10 botu tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

VIRAT gemisindeki 20 kişi güvende

VIRAT isimli diğer ticari gemide bulunan 20 personelin sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Bölgedeki Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine ulaşarak gerekli kontrolleri sürdürdüğü aktarıldı.

“Zamanla yarışarak profesyonel müdahale”

Uraloğlu, olayın ardından hızlı ve organize bir operasyon yürütüldüğünü vurgulayarak,

“Zamanla yarışarak profesyonel şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum. Süreci tüm kurumlarımızla yakından takip etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Soruşturma ve takip süreci sürüyor

Patlamaların sebeplerine ilişkin teknik incelemelerin başlatıldığı, ilgili kurumların koordineli şekilde çalıştığı ve sürecin anlık olarak takip edildiği bildirildi.

