Son Mühür- Hypers Medya’nın kurucusu Tolga Akış, yıllar boyunca ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın kariyerinde önemli bir rol üstlendi. Hem yakın dost hem de sevgili olan ikili, 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ancak bir yıl sonra, “Hayatlarımızın bu döneminde başka yönlere doğru gitmemiz gerektiğini fark ettik” açıklamasıyla yollarını ayırma kararı almışlardı.

Boşanmanın ardından yeni bir başlangıç

Boşanmanın kısa bir süre sonrasında Akış’ın hayatına sosyal medya fenomeni Gizem Kaya girdi. Çiftin ilişkisi kamuoyunda sıkça konuşulurken, Akış iş dünyasında da hız kesmedi.

Hypers Medya bünyesinde yeni iş birliklerine imza atan Akış, aynı zamanda YouTube’da Big5 adlı programı yayınlamaya başladı.

Manifest grubunun mimarı

Türkiye’nin ilk kız müzik grubu olan Manifest’in kuruluşuna öncülük eden Tolga Akış, son dönemde farklı gündemlerle de öne çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manifest hakkında soruşturma başlatılması, Akış’ın adını bir kez daha manşetlere taşıdı.

Özel hayatında mutlu son

Tüm bu yoğun süreçlerin arasında Tolga Akış, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Ünlü medya patronu, sevgilisi Gizem Kaya ile dün nikah masasına oturdu. Çiftin evliliği, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.