Manifest grubu kapatılmadı; ancak son konserleri ve Türkiye turnesinde birçok etkinlik iptal edildi. Grup üyeleri hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı, konser iptallerinin gerekçesi olarak ise sahne kıyafetleri ve performansları gösterildi.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

Manifest grubu, İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen 6 Eylül tarihli konserleri sonrası “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya alındı. Bu sürecin sonucunda grup üyeleri bütün konserleri iptal edilmeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

İptal Edilen Konserler

Türkiye turnesi kapsamında planlanan Erzurum ve Trabzon konserleri, yerel yönetimler tarafından grubun sahne kostümleri gerekçe gösterilerek iptal edildi. Grup, sosyal medya hesapları üzerinden konserlerin iptal edildiğini ve dinleyicilerine sevgilerini ilettiklerini açıkladı. Manevi ve toplumsal tepkiler nedeniyle birkaç şehirde daha sahne alamadıkları duyuruldu, gelecekteki bazı konserlerin de iptal edildiği bildirildi.

Grubun Açıklaması ve Son Durum

Manifest grubu resmi olarak kapatılmadı; ancak soruşturma nedeniyle grup bir süre daha sahne alamayacak. Üyeler, toplumsal hassasiyetleri göz ardı etmediklerini belirten açıklamalar yaptı ve sanatlarını ifade etme hakkına sahip olduklarını dile getirdi. Grup, konser programını güncellemeye devam ettiği gibi, sahneye çıkma imkanlarının belirsiz olduğunu vurguladı