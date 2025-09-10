Birsen Arıcan Kaya, Antalya'da yerel yayın yapan Kanal V televizyonunun sahibi Mehmet Okan Kaya'nın eşi olarak biliniyor. Son günlerde Antalya'da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adı gündeme geldi. Kanal V televizyonuna kayyum atanması sonrası, Birsen Arıcan Kaya ve eşi Mehmet Okan Kaya gözaltına alındı.

Birsen Arıcan Kaya Kimdir? Kanal V'deki Rolü

Birsen Arıcan Kaya, Mehmet Okan Kaya ile birlikte Kanal V televizyonunun yönetiminde yer aldı. Kanal V, Antalya merkezli ve bölgeye birçok yerel yayın yapan bir medya kuruluşu olarak biliniyor. Operasyonun odağında, Kanal V'nin sahibi olan Kaya çiftinin ismi öne çıktı; bu süreçte kanalın yayın akışı ve yönetiminden sorumlu olan Birsen Arıcan Kaya da gözaltı listesine alındı.

Gözaltı Nedeni ve Soruşturma Süreci

Mehmet Okan Kaya ile Birsen Arıcan Kaya'nın gözaltına alınma nedeni, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında ortaya çıktı. Soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Kanal V'nin sahibi olmaları sebebiyle, soruşturmanın medya ayağında çiftin gözaltında olması dikkat çekti. Şu aşamada neden gözaltına alındıklarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı; operasyon kapsamında gözaltına alınanlarla ilgili soruşturmanın ilerleyen günlerde ayrıntı kazanacağı ifade ediliyor.

Kişisel Bilgiler ve Süreçteki Gelişmeler

Birsen Arıcan Kaya'nın özel hayatına dair kamuoyunda fazla bilgi yer almıyor. Kanal V televizyonuna kayyum atanmasının ardından, Kaya çiftinin gözaltına alınması Antalya medyası ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Yakın geçmişte adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Okan Kaya hakkında, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla tekrar gözaltı kararı verildi ve bu karara eşi Birsen Arıcan Kaya da dahil edildi.

Bu gelişmeler, Antalya merkezli medya ve belediye çevresinde yankı uyandırırken, gözaltı süreci ve soruşturmanın nasıl ilerleyeceği yakından takip ediliyor