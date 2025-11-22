Hatay’ın Samandağ ilçesinde dalında kalan tonlarca mandalina alıcı bulamayınca üreticiler tarafından kasalarla ilçe merkezine getirilip ücretsiz dağıtıldı. Çiftçiler destek çağrısında bulundu.

Üretici dalında kalan mandalinayı ücretsiz dağıttı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde mandalinada yaşanan fiyat düşüşü, üreticiyi zor durumda bıraktı. Tarlada kilosu 2 liraya kadar düşen ve alıcı bulamayan tonlarca mandalina, üreticiler tarafından dalından toplanarak kasalarla ilçe merkezine getirildi ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Kısa sürede tükenen mandalinalar, bölgede yaşanan ekonomik sıkıntının da göstergesi oldu.

“Dalında çürüyor, alıcı yok”

Çiftçi Ferit Diker, eylül ayında 10–12 lira olan mandalina fiyatlarının ani bir düşüşle 2 liraya kadar indiğini ve bu fiyata bile alıcı çıkmadığını söyledi. Diker, “Dalında mandalinalar çürüyor. Önümüzdeki günlerde şiddetli yağış olursa ürün tamamen kaybolacak. Devletten mazot, gübre ve ilaç desteği bekliyoruz. Bunlar yapılamıyorsa, her mahallede ücretsiz kullanılabilecek soğuk hava depoları kurulmalı. Bu, üreticiye verilecek en büyük destek olur” diye konuştu.