Bolşevik Devrimi sonrası 1920’de Türkiye’ye göç eden Beyaz Ruslar, Gelibolu’daki Rus Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı. Türk ve Rus heyetlerin katıldığı program anıta karanfil bırakılmasıyla başladı.

Rus Anıtı’nda anma töreni yapıldı

Rusya’daki Bolşevik Devrimi’nin ardından 1920 yılında Türkiye’ye göç ederek Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaşamını sürdüren ve burada hayatını kaybeden Beyaz Ruslar için anma töreni düzenlendi. Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde 2008 yılında aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Rus Anıtı’nda gerçekleştirilen tören, Türk ve Rus heyetlerin anıta karanfil bırakmasıyla başladı. Ardından Rus heyet tarafından ayin yapıldı.

Heyet, müzeyi ziyaret edip anı defterini imzaladı

Anıtın bahçesindeki müzenin gezilmesinin ve anı defterinin imzalanmasının ardından program sona erdi. Tören sonrasında Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu İldar Sharipov ve beraberindeki heyet, Gelibolu Belediyesini ziyaret etti.