Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 Eylül 2025 tarihinde D-400 kara yolunda yaşanan motosiklet kazasında sürücü B.C. hayatını kaybetti.

Kazada adı geçen otomobil sürücüsü Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim V.İ. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Olayın ardından yapılan adli incelemeler ve yeni raporlar sonucu V.İ. tahliye edildi.

Kaza, Manavgat D-400 kara yolunda gerçekleşti. Hâkim V.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile aynı yöne ilerleyen B.C. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü B.C. ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.C., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. B.C., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hâkim gözaltına alındı ve tutuklandı

Kazanın ardından olay yerine gelen emniyet ekipleri, otomobil sürücüsü Hâkim V.İ.’yi gözaltına aldı. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen V.İ., mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili Antalya Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden hâkimin kusur durumunun yeniden tespiti istendi. Yeni rapor doğrultusunda Hâkim V.İ.’nin tali kusurlu olduğu belirlendi. Bu gelişmenin ardından mahkeme, V.İ.’nin tahliyesine karar verdi.

Kazayla ilgili tüm deliller toplanarak dosya, V.İ.’nin görevli olduğu yer olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.