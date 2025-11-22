Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, New York’un yeni seçilen Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi Beyaz Saray’da kabul etti. Görüşme, iki tarafın birbirine yönelik önceki açıklamaları nedeniyle medya ve kamuoyunda dikkat çekti.

Seçim öncesi eleştirilerden övgüye

Seçim sürecinde Mamdani’yi defalarca “komünist” olarak nitelendiren Trump, görüşme sırasında Demokrat Sosyalist Partili Mamdani hakkında olumlu yorumlarda bulundu. Trump, Mamdani’nin New York için “gerçekten başarılı bir belediye başkanı olacağını” belirterek, “Ne kadar iyi iş çıkarırsa o kadar memnun olurum” ifadelerini kullandı.

Mamdani’den işbirliği mesajı

Görüşmeyi “verimli” olarak nitelendiren Mamdani, New Yorkluların yüksek yaşam maliyetleri karşısında uygun fiyatlı hizmetlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Belediye başkanı, kiralar, market fiyatları ve kamu hizmetleri konularının ele alındığını belirterek, “Başkan ile geçirdiğim zaman ve sohbetten memnun kaldım. New Yorklular için yaşam koşullarını iyileştirmek üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

“Faşist” sorusuna dikkat çeken yanıt

Toplantı sırasında bir muhabirin, Mamdani’nin Trump’a daha önce “faşist” dediği yorumları hatırlatması damga vurdu. Trump, Mamdani’nin yanıt vermeden önce araya girerek “Evet diyebilirsin” demesi üzerine Mamdani de “Tamam o zaman” karşılığını verdi. Başkan, Mamdani’ye yönelik eleştirileri daha önce kendisine yapılan yorumlarla kıyaslayarak hafifletti.

Medya ve kamuoyunun odak noktası

Görüşme, Trump’ın seçim öncesi eleştirilerini bir kenara bırakarak Mamdani’ye yönelik övgüleri ve basına yansıyan samimi diyaloglarıyla dikkat çekti. Her iki tarafın da New York’un temel yaşam maliyetlerini azaltmak ve şehir için işbirliği yapmak üzerine mesajlar vermesi öne çıktı.