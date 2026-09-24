Vatandaşlık maaşı GETAD başvuruları hazırlıkları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinesinde yürütülen saha analizleriyle son viraja girdi. Ekim ayında tamamlanacak etki araştırmaları, 81 ilin harcama profilini çıkararak hangi haneye ne tür bir katkı verileceğini belirleyecek.

Hazırlıklar hızlandı. Sosyal yardım anlayışını kökten değiştirecek olan yeni model, ezbere dağıtılan nakit yardımlar yerine ailenin gerçek bütçe açığını kapatmayı amaçlıyor.

Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek, ödemeler ne kadar olacak?

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ödemelerinin ekim ayında bitecek analizlerin ardından 2026 sonunda pilot illerde başlaması ve hanedeki gelir açığına göre aylık 4.500 TL ile 9.500 TL bandında yapılması hedefleniyor. Sistemin 2027 yılıyla beraber tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Destek miktarında asgari refah eşiği esas alınacak. Haneye giren toplam maaş ve gelirler kişi sayısına bölündükten sonra ortaya çıkan açık, devlet bütçesinden doğrudan hanenin hesabına aktarılarak ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılaması sağlanacak.

GETAD yeni nesil sosyal destek modeli tablosu

Yeni sistemde kalıplaşmış yardımlar tarihe karışıyor. Türkiye’nin doğusuyla batısındaki geçim maliyetlerinin aynı olmaması prensibinden yola çıkan bakanlık, bölgesel harcama kalemlerine göre esnek bir model uygulayacak.

Destek Kriteri Uygulama Planı Yetkili Kurumlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SBB Saha ve Etki Analizi Bitişi Ekim 2026 Pilot Uygulama Takvimi 2026 yıl sonu ve 2027 başı Türkiye Geneline Yayılma 2027 yılı Tahmini Aylık Ödeme Bandı 4.500 TL - 9.500 TL Başvuru Kanalları e-Devlet Kapısı ve il/ilçe SYDV

Her ilin derdi farklı. Büyükşehirlerde kiraların hane bütçesini tüketmesi sebebiyle barınma takviyesi öne sürülürken, kışın sert geçtiği illerde yakacak ve elektrik faturalarına ağırlık verilecek.

Bölgesel ihtiyaç ve hane bazlı gelir tamamlama mekanizması

Sistem dar gelirliyi tembelliğe itmeden korumayı hedefliyor. Hanede çalışabilecek durumda olan bireyler İŞKUR üzerinden istihdama yönlendirilirken, çalışamayacak durumdaki yaşlı, engelli ve çocuklu aileler kesintisiz maaş güvencesine kavuşturulacak.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yeni nesil sosyal koruma kalkanı olarak nitelediği proje, 2027 bütçesinin netleşmesiyle birlikte e-Devlet üzerinden resmi başvuru ekranını vatandaşların hizmetine açacak.