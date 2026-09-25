Üç aylar ne zaman başlıyor sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminin paylaşılmasıyla birlikte milyonlarca müminin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Manevi coşkunun doruğa çıktığı bu kutlu mevsimde camiler dolup taşarken evlerde dua ve ibadet heyecanı yaşanacak.

Hicri hesaplamalara göre şekillenen takvimde Recep ayı ile aralanacak manevi kapı, Şaban ayı ile devam edip Ramazan ile taçlanacak. İlk kandil gecesi ise üç ayların ilk günüyle aynı tarihte idrak edilecek.

2026 üç aylar ne zaman başlayacak?

2026 yılı mübarek üç aylar, Diyanet takvimine göre 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının ilk günüyle başlayacak ve aynı akşam Regaib Kandili idrak edilecek. Perşembeyi cumaya bağlayan gece eller semaya açılacak, af ve mağfiret kapıları çalınacak.

Manevi iklim kapıyı çalıyor. Yılın son ayında başlayacak olan bu kutlu zaman dilimi, 2027 yılının ilk aylarında Ramazan ayı ve bayram sevinciyle devam edecek.

Diyanet dini günler ve kandil tarihleri takvimi

Vatandaşların ibadet takvimlerini kolayca planlayabilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler listesini aylar öncesinden ilan etti. Takvimdeki tarihler, ibadet ve hayır hasenat günlerini kaçırmak istemeyenler için yol gösteriyor.

Dini Gün ve Kandil Miladi Tarih Dini Önemi Üç Ayların Başlangıcı 10 Aralık 2026 Perşembe 1 Recep 1448 Regaib Kandili 10 Aralık 2026 Perşembe Recep ayının ilk cuma gecesi Berat Kandili 23 Ocak 2027 Cumartesi Şaban ayının 15. gecesi Ramazan Başlangıcı 8 Şubat 2027 Pazartesi İlk oruç günü

Gözler aralık ayında olacak. 10 Aralık günü başlayacak olan manevi yolculuk, şubat ayında tutulacak ilk oruçla birlikte zirve noktasına ulaşacak.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının manevi fazileti

İslam inancında ayrı bir kıymet taşıyan Recep, Şaban ve Ramazan ayları, kulun Rabbi ile bağını kuvvetlendirmesi adına eşsiz fırsatlar barındırıyor. Sevgili Peygamberimiz bu aylara ulaştığında Recep ve Şabanı mübarek kılması, kendilerini Ramazana kavuşturması için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuyordu.

Kalpler arınma fırsatı buluyor. Oruç, namaz, tövbe ve sadakalarla geçirilen bu mukaddes günler, müminlerin manevi yüklerinden hafiflemesine ve huzur bulmasına zemin hazırlıyor.