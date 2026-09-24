Alıkara dizisi 7. bölüm yayın takvimi, son haftalarda yaşanan çarpıcı olayların ardından diziseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasına yerleşti. Başrollerini Miray Daner ile Halit Özgür Sarı ikilisinin paylaştığı yapımda sırlar tek tek gün yüzüne çıkarken izleyiciler yeni bölüm saatini iple çekiyor.

Dijital platform TOD üzerinden seyirciyle buluşan proje, klasik televizyon dizilerinden farklı olarak her hafta tek bölüm stratejisiyle kütüphaneye dahil ediliyor. İlk sezonu on bölüm olarak planlanan hikayede final virajına girilirken, izleyicinin cevabını aradığı sorular giderek katlanıyor.

Alıkara 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Alıkara dizisinin 7. bölümü, 15 Ekim 2026 Perşembe günü dijital yayın platformu TOD kütüphanesine eklenecek. Haftalık yayın çizelgesini aksatmadan sürdüren yapım şirketi, yeni bölümleri her perşembe sabahın ilk saatlerinde izleyicinin erişimine açıyor.

Takvim tıkır tıkır işliyor. Adli psikolog Işık ile cinayet masası amiri Deniz arasındaki ortak arayış derinleştikçe, yedinci bölümün taşıdığı kritik ipuçları ekran başındakileri bambaşka bir yüzleşmeye sürüklüyor.

Gizem perdesi aralanırken dizinin yayın takvimi

Kayıp vakaları ve şüpheli ölümler etrafında örülen senaryo, sezon ortasını geride bırakırken temposunu hiç düşürmüyor. Yapım ekibinin belirlediği takvime göre izleyiciler ekim ayı boyunca her perşembe yeni bir bölümle gizemin kalbine doğru yol alacak.

Bölüm Numarası Yayın Tarihi Yayın Platformu 5. Bölüm 1 Ekim 2026 TOD 6. Bölüm 8 Ekim 2026 TOD 7. Bölüm 15 Ekim 2026 TOD 8. Bölüm 22 Ekim 2026 TOD

Bölümler ilerledikçe karakterlerin geçmişindeki karanlık noktalar birer birer aydınlanıyor. Hülya Gezer rejisiyle çekilen sahneler, izleyicileri hem zihinsel bir satranç tahtasına oturtuyor hem de duygusal kırılmalarla sarsıyor.

Psikolojik gerilim ve cinayet düğümünün oyuncu kadrosu

Dizinin başarısında güçlü senaryonun yanı sıra karakterlere can veren tecrübeli isimlerin payı oldukça büyük görünüyor. Başroldeki Miray Daner ile Halit Özgür Sarı ikilisine Sezin Akbaşoğulları, Fatih Al, Can Atak, Bahadır Vatanoğlu ve Yaprak Medine gibi usta oyuncular eşlik ediyor.

Düğüm üstüne düğüm atılıyor. Eylem Canpolat ile Bengü Üçüncü kaleminden çıkan hikaye, adalet ve intikam arasındaki ince çizgiyi sorgulatarak izleyicinin zihninde derin izler bırakmaya devam ediyor.