KYK TYP personel alımı başvuru süreci, sınav engeline takılmadan iş sahibi olmak isteyen binlerce adayın bir numaralı gündemi haline geldi. İŞKUR üzerinden açılan sistemde temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım gibi kritik hizmet alanlarına yönelik kayıtlar alınıyor.

İstanbul başta olmak üzere çok sayıda şehirde başlatılan süreçte mülakat ve puan şartı aranmaksızın noter huzurunda kura çekimi uygulanacak. Adaylar sistem üzerinden işlemlerini tamamlayarak heyecanla kura gününü beklemeye koyuldu.

KYK TYP kura çekimi ne zaman yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları için 21-25 Eylül tarihleri arasında toplanan TYP başvurularında noter kura çekiminin, il müdürlükleri koordinasyonunda 28-30 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvurular 25 Eylül Cuma gecesi saat 23.59'da kapanırken, hafta başında kura çekilişleri noter huzurunda canlı yayında yapılacak.

Süre daralıyor, son saatler işliyor. Kurada ismi çıkan asil adayların gerekli evrak teslimini tamamlamasının ardından ekim ayının ilk haftasında iş başı yapması öngörülüyor.

Kontenjan dağılımı ve istihdam şartları tablosu

Yurtlardaki operasyonel yükü hafifletmek amacıyla belirlenen kontenjanlar, illerdeki barınma kapasitesine göre şekilleniyor. Başvuru süreci tamamlanan listeler doğrudan İŞKUR ile bakanlık sistemine aktarılıyor.

Başvuru Parametresi Uygulama Detayı Başvuru ve Kabul Kanalı Sınav Koşulu KPSS Şartı Yok İŞKUR e-Şube Portalı İstanbul Kontenjanı 250 Geçici Personel Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Başvuru Bitiş Saati 25 Eylül 2026 Saat 23.59 e-Devlet ve Alo 170 Görev Süresi 6 ile 9 Ay Arası KYK Öğrenci Yurtları

Çalışma takvimi netleşiyor. Yurtların açık kaldığı eğitim sezonu boyunca devam edecek olan geçici görevlendirmeler, asgari ücret üzerinden maaş ve sigorta güvencesi barındırıyor.

KPSS şartı aranmayan programa kimler başvurabilir

Adayların programa dahil olabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve on sekiz yaşını devirmiş bulunması temel kriterler arasında bulunuyor. İŞKUR kaydı zorunlu tutulurken, herhangi bir kurumdan emeklilik veya malullük aylığı almamak gerekiyor.

Hane gelirine sınır getiriliyor. Aynı adreste oturan kişilerin toplam kazancının net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması şartı titizlikle inceleniyor ve açıköğretim hariç örgün eğitim öğrencileri programa başvuramıyor.