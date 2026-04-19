Son Mühür- NBA'de şamiyonluk hayalleri kuran iki ekibi buluşturan play-off eşleşmesinde sahadan mutlu ayrılan taraf Los Angeles Lakers oldu.
Ev sahibi Lakers'da Luka Doncic ve Austin Reaves'in yokluğu fazla hissedilmedi. NBA'in yaşayan efsanesi LeBron James 19 sayı, 8 ribaund, 13 asşst, 2 top çalma ve 3 blokla maça damga vuran oyuncular arasında yer aldı.
Lakers'da Luke Kennard 27 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Deandre Ayton 19 sayı, 11 ribaund, 2 asist, Marcus Smart 15 sayı, 2 ribaund, 8 asist ve Rui Hachimura 14 sayı, 2 ribaund üretmeyi başardı.
Houston'un gücü yetmedi...
36 dakika sahada kalan Alperen Şengün bu sürede 19 sayı, 8 ribaund, 6 asist 1 top çalma, 3 top kaybı ve 1 blokla oynadı.
Kevin Durant'ın yer almadığı Houston'da Amen Thompson 17 sayı, 7 ribaund, 7 asist, Reed Sheppard 17 sayı, 1 ribaund, 8 asist, Tari Eason 1 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve Jabari Smith Jr. 16 sayı, 12 ribaundla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.