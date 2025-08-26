Son Mühür- Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü anma etkinliklerinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile yan yana görüntülendi. MHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda, Türker’in Bahçeli’ye “Terörsüz Türkiye” süreci için teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin olarak, “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a çevirenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın sözleri, Malazgirt anma programının dikkat çeken anlarından biri oldu.

Bahçeli ve Türker’in Sohbeti sosyal medyada paylaşıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, etkinlikler kapsamında DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile bir araya geldi. İkilinin sohbet ettiği anlar, MHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından takipçilere duyuruldu. Paylaşımda, Türker’in Bahçeli’ye sürecin başarıyla sonuçlanacağına olan inancını ifade ederek teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Siyasi kulislere yansıyan görüntüler

Bahçeli’nin Türker ile yan yana görüntülenmesi, siyasi kulislerde dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı. Konuyla ilgili DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Meclis’te yaptığı basın toplantısında, Malazgirt’in bir kardeşlik kapısı olduğunu ancak aradan geçen bin yılın ardından bu kardeşliğin hukuki temellerinin hayata geçirilmediğini ifade etti. Temelli, ülkede 25 milyon Kürt ve Kürt-Türk evliliklerinden oluşan 5 milyondan fazla aile bulunduğunu belirterek, eşit yurttaşlık hukukunun hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.