Bahar öncesi budama dönemi başladı. Uzmanların dikkat çektiği beş tür için mart ayı adeta son viraj. Özsu akışı hızlanmadan, tomurcuklar patlamadan yapılan budama hem hastalık riskini azaltıyor hem de ağacın gücünü doğru yere yönlendiriyor.

Kışın son günlerinde yapılan budama, ilkbahar ve yaz boyunca daha güçlü büyüme anlamına geliyor. Özellikle meyve ağaçlarında bu işlem sezonun kaderini belirliyor deniliyor. Zamanında yapılmayan budama ise o yılın ürününü doğrudan etkileyebiliyor.

Elma ağacı budamadan en çok fayda gören türlerden

Elma ağaçları, kış sonu budamasından en çok yararlanan türlerin başında geliyor. Kuruyan dalların kesilmesi gerekiyor. İçe doğru büyüyen, birbirine sürtünen dallar temizlendiğinde ağaç daha fazla güneş alıyor. Hava sirkülasyonu artıyor. Bu da hastalık riskini azaltıyor ve meyve kalitesini yükseltiyor.

Uzmanlara göre ağacın iç kısmını sıkıştıran dallar bırakıldığında hem verim düşüyor hem de kalite geriliyor.

Armut ağacında taç yapısı açılmalı

Armut ağaçlarında da benzer bir yöntem öneriliyor. Taç yapısını açacak şekilde budama yapılması tavsiye ediliyor. Zayıf ve verimsiz dalların temizlenmesi, ağacın enerjisini meyve verecek güçlü dallara yönlendirmesine yardımcı oluyor.

Enerji dağılmadığında meyve tutumu daha dengeli oluyor. Aksi halde ağaç gücünü gereksiz dallara harcayabiliyor.

Asmada geç kalınırsa özsu kaybı yaşanabilir

Üzüm asmalarında budama, verimi belirleyen en önemli işlem olarak gösteriliyor. Eğer budama Nisan ayına kalırsa “asma ağlaması” denilen yoğun özsu kaybı görülebiliyor. Bu durum bitkinin zayıflamasına yol açabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar budamanın mart ayı içinde tamamlanmasını öneriyor. Aksi halde bitki hem güç kaybediyor hem de sezon başında toparlanmakta zorlanıyor.

Güller bahar öncesi budamayla güçleniyor

Güller için de bahar öncesi budama büyük önem taşıyor. Kurumuş ve hastalıklı dallar temizlendiğinde yeni sürgünler daha güçlü çıkıyor. Doğru budanan güller, yaz boyunca daha bol ve canlı çiçek açıyor.

Budama yapılmadığında ise bitki zayıf sürgünler veriyor. Çiçek sayısı azalabiliyor.

İncir ağacında ağır budama önerilmiyor

İncir ağaçlarında ağır budama tavsiye edilmiyor. Ancak kuru ve zayıf dalların mutlaka temizlenmesi gerektiği belirtiliyor. Fazla dal bırakıldığında ağaç gücünü dağıtıyor ve meyve verimi düşebiliyor.

Bu nedenle dengeli bir budama yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Budamada dikkat edilmesi gereken ayrıntılar

Bahçecilik uzmanları, kesilen yüzeylerin düzgün olmasına dikkat edilmesini istiyor. Mümkünse budama macunu ile kapatılması öneriliyor. Kullanılan aletlerin temiz olması da hastalıkların yayılmasını önlemek açısından büyük önem taşıyor.

Doğru zamanda yapılan budama sadece o yılın değil, uzun vadede ağacın sağlığını ve ömrünü de etkiliyor. Bahar gelmeden atılan bu küçük ama etkili adım, yaz aylarında bol meyve ve çiçek olarak geri dönüyor. Küçük bir ihmal ise bütün sezonu etkiliyebiliyor.