Son Mühür- Türkiye, arabesk müziğin sevilen sesi Güllü’nün hayatını kaybettiği haberiyle sarsıldı. Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşen sanatçının ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Acı haber, sanatçının oğlu tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

Şahin Özer canlı yayında konuştu

Ünlü şarkıcının yapımcısı Şahin Özer, Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Özer, Güllü için, “O benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı. İki gün önce telefonla konuştuk, yeni albüm planları yaptık” dedi.

“Bu ölüm intihar değil”

Güllü’nün ölümünün yanlış yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Özer, “Bu ölüm kesinlikle intihar değil, bir kaza. Çok neşeliydi, hayat doluydu. Çocuklarına çok bağlı bir annenin böyle bir karar alması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Albüm için heyecanlıydı

Yapımcı Özer, ünlü sanatçıyla son görüşmesini de paylaştı. İki gün önce yaptıkları konuşmada yeni albüm için şarkı seçimleri yaptıklarını belirten Özer, “Mutluluktan ağladı. Kızlarıyla birlikte şarkı dinleyip eğlenirken balkondan düştüğünü öğrendik” diye konuştu.

“Dünya döndükçe şarkıları yaşayacak”

Güllü’nün Türk müzik dünyası için çok özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Özer, sözlerini şöyle tamamladı:



“O çok kıymetli bir sanatçıydı, milyonların sevgilisi oldu. Çok üzgünüm. Dünya döndükçe Güllü, şarkılarıyla yaşamaya devam edecek.”