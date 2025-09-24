Son Mühür- Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, haklarında çıkan boşanma ve mal varlıklarını elden çıkarma iddialarına Contemporary İstanbul sanat fuarında yanıt verdi.

Sanat fuarında görüntülendiler

Ünlü çift, Contemporary İstanbul’da yakın arkadaşlarının sergisini gezdi. Objektiflere birlikte poz veren Özçivit ve Evcen’in keyifli halleri dikkat çekti.

“Lütfen bu saçma konuları hiç açmayın”

Habertürk’ün haberine göre; ısrarlı sorular üzerine konuşan Burak Özçivit, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Yalan dolan, bıktık artık. Lütfen bu saçma konuları hiç açmayın. Bugün sanat konuşuyoruz. Böyle güzel bir günde güzel şeylerden konuşalım.”

“Yok daha neler”

Fahriye Evcen ise iddiaları kısa ve net bir şekilde yanıtladı. Oyuncu, “Yok daha neler” diyerek çıkan söylentilerin doğru olmadığını belirtti.

Her yıl fuarı takip ediyor

Sanata olan ilgisini dile getiren Özçivit, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduğunu hatırlatarak her yıl fuarı takip ettiğini söyledi.

Çift dedikodulara noktayı koydu

Çiftin bu açıklamalarıyla birlikte boşanma ve mal paylaşımı söylentileri son bulmuş oldu. Sanat etkinliğinde el ele objektiflere yansıyan Özçivit ve Evcen, evliliklerinde herhangi bir sorun olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.