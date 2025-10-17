Son Mühür- Ürek’in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, sanatçının hastaneye getirildiği anda kalbinin durmuş olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz.”

“Beyin fonksiyonlarını sabırla bekleyeceğiz”

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, “Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Kalp durduğunda 3 dakikadan sonra beyinde problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve problem olmadan da uyanabiliyor. Ümidimiz bu şekilde. Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz.”

“Ciddiyetini koruyor”

Ünlü sanatçının menajeri Mert Siliv, bugün yaptığı yazılı açıklamada Ürek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması halinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz.”

Dualar Ürek için

Yoğun bakımda entübe edilen Fatih Ürek’in tedavisi sürerken, sevenleri ve sanat camiası sosyal medyada sanatçı için destek mesajları paylaşıyor. Doktorlar, beyin fonksiyonlarının geri dönmesine ilişkin sürecin zaman alabileceğini belirtiyor.