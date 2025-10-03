Türkiye’nin en çok konuşulan dijital dizilerinden biri olan Mahsun J., izleyicisini hem güncel hikayesi hem de merak uyandıran karakterleriyle ekrana bağlıyor. Özellikle her yeni bölümde kadroya dahil olan isimler, sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Son haftalarda dizinin 9. bölümünde karşımıza çıkan Seçil karakteri, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. Peki, Mahsun J. Seçil kim ve bu karakteri canlandıran oyuncu hakkında neler biliniyor? Ayrıca İlke Tuhta'nın Instagram hesabı hangisi?

Dijital platform GAİN’de yayınlanan Mahsun J. dizisi, ikinci sezonun ikinci kısmı ile izleyicilerle buluştu. Başrolünde Mahsun Karaca’nın yer aldığı ve mizahi üslubuyla öne çıkan dizi, yeni bölümlerde farklı konuk oyuncularla zenginleşiyor. Özellikle 26 Eylül’de ekranlara gelen 9. bölümde Seçil karakteriyle tanışan izleyiciler, bu ismin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Seçil karakteri ve İlke Tuhta kimdir?

GAİN’de her hafta yayımlanan Mahsun J. dizisinin 3 Ekim’de yayınlanan 9. bölümünde dikkatleri üzerine çeken Seçil karakterine genç oyuncu İlke Tuhta hayat veriyor. Televizyon dünyasında adını yavaş yavaş duyuran İlke Tuhta, daha önce farklı dizilerde ve reklam projelerinde de rol aldı. Oyuncu, bugüne kadar Yabani (2023), Rol (2023) ve Tek Yürek (2019) gibi bilinen yapımlarda izleyici karşısına çıktı. İlke Tuhta, oyunculuğun yanı sıra bazı projelerde yapım asistanı olarak da görev aldı. Gerek dizi sektörü gerekse tiyatroda adım adım ilerleyen kariyeriyle dikkat çekiyor.

İlke Tuhta'nın sosyal medya ve Instagram hesabı

Günümüzde oyuncuların sosyal medyadaki etkinliği, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. İlke Tuhta da Instagram platformunu aktif biçimde kullanıyor. Oyuncunun Instagram üzerindeki kullanıcı adı “ilkeebuu8” olarak biliniyor. Takipçileri bu hesap üzerinden oyuncunun paylaşımlarını, güncel proje ve fotoğraflarını görebiliyor. İlke Tuhta, paylaştığı içeriklerle hem hayranlarıyla iletişim kuruyor hem de projelerine dair bilgi ve görüntüler aktarıyor.

Mahsun J. dizisi neden dikkat çekiyor?

Mahsun J., toplumsal mizah ve güncel diyaloglarıyla dijital izleyiciyi kendine çekiyor. Dizi, konuk oyuncularıyla ve işlediği temalarla sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Seçil karakterinin hikâyeye dahil olması, kısa sürede sosyal ağlarda ve izleyici forumlarında gündem oldu. Bu tür karakter eklemeleri hem diziye çeşitlilik katıyor hem de izleyicinin beklentisini diri tutuyor.

İlke Tuhta'nın ekran yolculuğu

Her geçen gün popülerliğini artıran İlke Tuhta, yeni projeleri ve rol aldığı karakterlerle adından daha fazla söz ettiriyor. Dizilerdeki başarılı performansı ve sosyal medya etkileşimi, oyuncuyu genç kuşağın takip edilen isimlerinden biri haline getirdi. Önümüzdeki dönemlerde İlke Tuhta’nın hem ekranlarda hem de sosyal medyada daha çok görünür olması bekleniyor.