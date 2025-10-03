Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğal gaz faturaları vatandaşların en büyük endişelerinden biri haline geldi. Uzmanlar ise çoğu kişinin göz ardı ettiği, sadece birkaç dakikada yapılabilen bir yöntemle faturalarda kayda değer bir düşüş sağlanabileceğini belirtiyor.

Sağlığı da Cebinizi de Koruyor

Peteklerin içinde biriken toz ve kir, ısıtma sezonu başladığında sıcak hava akımıyla birlikte odaya yayılıyor. Bu durum, özellikle alerjisi veya astımı olan kişiler için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Aynı zamanda bu toz tabakası, adeta bir yalıtım katmanı gibi davranarak odaların daha yavaş ısınmasına yol açıyor. Kombi daha fazla enerji harcıyor ve bu da faturaların kabarmasına neden oluyor.

Evdeki Malzemelerle Uygulanabiliyor

Uzmanlara göre petek temizliği için pahalı ürünlere gerek yok. Sadece birkaç adımda işlem tamamlanabiliyor:

Peteklerin dış yüzeyi mikrofiber bezle siliniyor.

Altına poşet veya gazete serilerek saç kurutma makinesiyle iç kısımdaki toz dışarı üfleniyor.

Biriken toz çöpe atılıyor, gerekirse süpürgeyle son temizlik yapılıyor.

Bu basit uygulama sayesinde hem daha verimli ısınma sağlanıyor hem de kış boyunca ciddi bir tasarruf elde edilebiliyor.

Uzmanlardan Sonbahar Çağrısı

Uzmanlar, peteklerin kış başlamadan önce mutlaka temizlenmesini öneriyor. Ekim ayının bu işlem için en uygun dönem olduğuna dikkat çekiliyor. Hem sağlıklı bir yaşam alanı hem de düşük faturalar için, sadece 5 dakikalık bir hazırlığın yeterli olduğu vurgulanıyor.

Küçük Önlem, Büyük Fark

Pahalı yalıtım yöntemleri veya yeni cihazlar olmadan, yalnızca birkaç dakikalık petek temizliğiyle hem bütçenizi hem de sağlığınızı korumanız mümkün. Uzmanlara göre bu küçük önlem, kış boyunca ev halkına büyük bir avantaj sağlıyor.