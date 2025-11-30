Papa 14. Leo, kentteki temaslarının ardından Atatürk Havalimanı’na geçti. Havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililerin yer aldığı protokol tarafından karşılandı. Papa’nın havaalanına gelişi sırasında güvenlik önlemleri artırılırken, tören alanında Türkiye ve Vatikan bayrakları hazır bulunduruldu.

Resmi uğurlamada veda selamı

Karşılama protokolü sonrasında Papa 14. Leo, kendisini bekleyen uçağa yöneldi. Uçağın merdivenlerine çıktığında, törende hazır bulunan yetkililere ve görevlilere el sallayarak teşekkür ve veda selamı verdi. Papa’nın vedası sırasında basın mensupları da anı takip ederek görüntü aldı.

Lübnan’a hareket etti

Papa 14. Leo’nun uçağı, kalkış hazırlıklarının tamamlanmasının ardından İstanbul’dan ayrıldı. Vatikan heyetinin de içinde bulunduğu uçak, Papa’nın resmi ziyaret programındaki bir sonraki durak olan Lübnan’a doğru Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Böylece Papa’nın Türkiye’deki temasları resmen sona ermiş oldu.