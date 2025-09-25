Son Mühür/Merve Turan- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa dikkat çekerek çözüm çağrısında bulundu. Tanal, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlarda eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in hala ikamet ettiğini belirterek, “Kamu malı kişisel çıkarlar için değil, öğrencilerin barınma hakkı için kullanılmalıdır” dedi.

Sosyal medyadan çözüm talebi

X hesabından paylaşım yapan Tanal, yurt bulamayan öğrencilerin belediyeye ait konutlarda barındırılması gerektiğini vurguladı. Paylaşımında, öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini detaylı şekilde açıkladı:

“Üniversiteler açıldı ancak binlerce öğrenci hala KYK yurtlarından yararlanamıyor. Yurt hakkı kazananlar ise çoğu zaman eğitim gördükleri üniversitelere kilometrelerce uzaklıkta, 3–4 araç değiştirerek, günde saatlerce yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Bu durum kabul edilemez.”

Tanal, anayasanın eğitim hakkını güvence altına alan 42. maddesi ve sosyal devlet ilkesine atıfta bulunarak, devletin öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Barınma için önerilen adımlar

Milletvekili, öğrencilerin mağduriyetini gidermek için şu adımların atılması gerektiğini belirtti:

KYK yurtlarında “misafir öğrenci” uygulamasının derhal hayata geçirilmesi

Üniversiteler ile KYK yurtlarının adres ve yerleşim planlamasında koordinasyon sağlanması

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerin öğrencilere tahsis edilmesi

Gerekirse deprem dönemlerinde olduğu gibi “barınma seferberliği” ilan edilmesi

Tanal, gençlerin ya yolda ya da sokakta kalmasının sosyal devlet anlayışına ve kamu vicdanına aykırı olduğunu belirterek, ilgili bakanlık ve KYK Yurtları Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in belediyeye ait evi geri vermesi gerektiğini açıklamıştı. Yavaş, “Gökçek, usulsüz oturduğun o ev mahkeme kararıyla tespit edildi. Hadi çık. Ankara halkının malını geri ver!” ifadelerini kullanmıştı.