Olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesi 1. Kadriye Mahallesi 717 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üç katlı eski bir binanın en üst katındaki dairenin balkonunda çökme oluştu.

Beton parçaları araca isabet etti

Binanın dış cephesinden kopan beton parçaları önce bir alt kattaki balkona çarptı, ardından kapı önüne park edilmiş otomobilin üzerine düştü. Beton yığınlarının altında kalan araç hurdaya döndü.

Bina boşaltıldı

İki dairesinin dolu olduğu öğrenilen binada yaşayan vatandaşlar, olası risk nedeniyle evlerini tahliye etti. Çöken balkonun enkazının olay yerinde durduğu, bina ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.