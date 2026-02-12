İzmir genelinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Karşıyaka ilçesinde hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle Şemikler Mahallesi’nde yoğunlaşan sağanak, altyapı sistemlerinin kapasitesini zorlayarak cadde ve sokakların adeta birer gölete dönüşmesine neden oldu. Gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağışın ardından mahalledeki ulaşım aksları kapanırken, bölge sakinleri güne su baskınlarının yarattığı mağduriyetle uyandı.

6304 ve 6305 sokaklar sular altında kaldı

Şemikler Mahallesi'nin en hareketli noktalarından olan 6304 ve 6305 sokaklar, sağanak yağışın ardından yoğun su birikintileriyle kaplandı. Yolların suyla dolması nedeniyle araç trafiği tamamen dururken, kaldırımlar görünmez hale geldi. Sokaklardaki su seviyesinin yükselmesi, bölgedeki binaların giriş katlarını ve otopark alanlarını tehdit eder hale gelerek mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Biriken sular nedeniyle araçların otoparklarda mahsur kaldığı gözlemlendi.

Vatandaşların kendi imkanlarıyla tahliye mücadelesi

Aniden yükselen suların evlerin içine girmesiyle birlikte vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Birçok konut ve kapalı otopark alanının suyla dolması üzerine mahalle sakinleri, profesyonel yardım gelene kadar kendi çabalarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Ellerine aldıkları kovalar ve fırçalarla evlerine giren çamurlu suları boşaltmaya uğraşan vatandaşlar, her yağmur sonrası benzer manzaralarla karşılaşmaktan duydukları endişeyi dile getirdi. Eşyaların zarar gördüğü evlerde maddi hasarın boyutunun suların çekilmesiyle netleşmesi bekleniyor.

Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları bekleniyor

Sağanak yağışın etkisini yitirmesinin ardından bölgede biriken suların tahliyesi için belediye ekiplerinin müdahalesi beklenirken, mahalle genelinde geniş çaplı bir temizlik çalışmasına ihtiyaç duyuluyor. Su baskını yaşanan sokaklarda balçık ve rüsubat birikintileri oluşurken, altyapı eksikliklerinin giderilmesi konusunda mahalleli yetkililere çağrıda bulundu. Meteorolojik uyarıların devam ettiği İzmir’de, benzer olumsuzlukların yaşanmaması adına kritik noktalarda teyakkuz hali sürdürülüyor.

