Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, Pınarbaşı’na ulaşımı sağlayan Pınar Caddesi’nde yol, kaldırım, refüj, ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarını kapsayan kapsamlı bir düzenleme başlattı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Hayalimdeki caddeyi hayata geçiriyoruz. Pınarbaşı halkına yakışır, modern ve ışıl ışıl bir caddeyi kısa sürede hizmete açacağız” dedi.

“Hayalimdeki caddeyi hayata geçiriyoruz”

Çalışmaları sahada takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınar Caddesi’nin sadece Bornova için değil, İzmir’in birçok noktasından vatandaşların özellikle düğün sezonunda sıklıkla kullandığı önemli bir güzergâh olduğunu hatırlattı. Eşki, “İlk kez 2009 yılında gençlik kolları başkanıyken seçim çalışmaları için bu yoldan geçtiğimde cadde bozuk, uzun ve karanlıktı. O günden beri hayalim, güvenli, estetik ve modern bir Pınar Caddesi’ydi. Bugün bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pınarbaşı halkına yakışır caddeyi açıyoruz”

Eşki, çalışmalara Meclis Üyesi Erol Mutlu ve CHP Bornova İlçe Sekreteri Adnan Aysal’ın da katıldığını belirterek, “Çok yakında Pınar Caddesi, adına yakışır şekilde düzenli, ışıl ışıl ve rengârenk olacak. Önümüzdeki günlerde yolu trafiğe açacağız. Bornova’nın her köşesinde trafik konforu ve ulaşım estetiği sağlayana kadar çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Ayva ve nar desenleriyle süslenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülen proje tamamlandığında, Pınarbaşı’nın simgesi olan ayva ve nar desenleri caddeye işlenecek. Bornova Belediyesi, bu düzenlemeyle bölgenin kimliğini yansıtan, modern ve estetik bir caddeyi halkın kullanımına sunmuş olacak.