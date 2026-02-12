Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye’de özellikle gençlerin yaygın olarak kullandığı ‘elektronik sigara’ hayati riski oluşturmaya devam ediyor. Rusya’da elektronik sigara kullanan üç genç yoğun bakıma kaldırıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de elektronik sigara kullanımı yaygın

Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan elektronik sigaralar, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Rostov bölgesinde üç genç elektronik sigara nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı ifade edildi. Yasak olmasına rağmen elektronik sigara satışı internet üzerinden devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de elektronik sigara kullanımının yaygın olduğu ifade ediliyor.

Elektronik sigaralarda akciğerlerde toksik etki yaratabilecek bir çok sıvı var

Akciğerlerinde ciddi hasar gelişen gençlerden birinde popcorn hastalığı olarak da bilinen bronşiolitis obliterans (BO) tanısı koyulurken diğerine EVALI teşhisi koyuldu. EVALI nedeniyle akciğer sönmesi yaşayan gence cerrahi müdahale yapılması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler bir kez daha tütün endüstrisinin "Daha az zararlı" ya da "Zararsız" diyerek gençlere pazarladığı elektronik sigara tehlikesini gündeme getirdi. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Bostan, Türkiye'de de gençler arasında yaygın kullanılan elektronik sigaralarda normalden daha fazla nikotin, akciğerde solunması toksik etki yaratabilecek çeşit çeşit aromalar, ağır metaller ve birçok sıvı ortamda bulunan bakteriyel ve mantar metabolitleri olduğuna dikkat çekerek ölümcül sonuçları olabileceğini söyledi.

Türkiye’de yasak ama binlerce genç elektronik sigara kullanıyor

Türkiye’de binlerce gencin yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullandığını anlatan Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Bostan, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin çeşitli meyve aromalarıyla gençlere pazarlandığını, Türkiye'de de pek çok gencin de bu ürünleri yasak olmasına rağmen kullandığını söyledi. Elektronik sigara nedeniyle EVALI ismi verilen bir hastalık geliştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Bostan, “Bu hastalık bizzat elektronik sigara kullanımına özgü tanımlanmış bir hastalıktır. Bu hastalık elektronik sigara kullanımı ile ilişkilidir ve akciğer hasarı ve akut solunum yetmezliği ile kendini gösterir ve ölümle sonuçlanabilir. Rusya'daki gençlerden birinde görülen bronşiyolitis obliterans ise, küçük hava yollarının iltihabı ve geri dönüşümsüz daralması ile seyreden, kalıcı akciğer fonksiyon kaybına yol açabilen yine çok ciddi bir hastalıktır. Elektronik sigara aerosollerine maruziyet ile bu hastalığın ilişkili olabileceğine dair klinik bildirimler ve bilimsel kanıtlar giderek artıyor. Solunan hava ile gelen ama akciğer için zararlı maddeleri yukarı doğru süpürerek dışarı atılmasını sağlayan tüycükler (silia), akciğerin savunma mekanizmalarından biridir. Yapılan bilimsel çalışmalar, elektronik sigara kullanımının bu tüycükleri kısalttığını, hareket hızını yavaşlattığını ve bazı bölgelerde tamamen kaybına neden olduğunu göstermektedir. Elektronik sigaranın içerisinde bulunan toksik maddeler, akciğeri dış etkenlere karşı koruyan hücrelerin arasındaki sıkı bağlantıları bozar, savunma bariyeri zayıflar, dolayısıyla zararlı kimyasalların ve mikropların akciğer dokusuna ulaşması kolaylaşır” diye konuştu.