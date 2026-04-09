Son Mühür - Cemil Tugay’ın Meslek Fabrikası önünde başlattığı eylemler sürerken, AK Parti kanadından eleştiriler gelmeye devam ediyor. Mahmut Atilla Kaya, Tugay’ın dün gerçekleştirdiği eylem ve yaptığı açıklamaları hedef alan değerlendirmelerde bulundu.

''Pazarlığın hesabını verdi...''

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın ifadeleri şöyle:

''Her beyanı yalanla, her iddiası halkı kandırma çabasıyla malul olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "sözünün itibarı kalmadığını" gördükçe yalanda vites yükseltmeye devam ediyor. İzmir, Cemil Tugay'a inanmıyor. Tüm çabasına, tüm tahrikkar tavırlarına rağmen, beceriksizliğini ve başarısızlığını örtmek için sahnelemeye çalıştığı siyasi tiyatro, bu şehirde karşılık bulmuyor. İzmir, bu ucuz oyuna asla seyirci olmuyor. İzmir kendisine inanmadıkça da öfkeleniyor, sesini yükseltiyor, bağırıyor. Oysa bağırmak, suçluluk psikolojisinin en gürültülü halidir. Haklı olan belge ortaya koyar. Haksız olan sesini yükseltir.

Tapusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan, eski DGM binasının bulunduğu alanda, Güzel İzmir'imizin ruhuna yakışan, estetiğiyle, işlevselliğiyle ve vizyonuyla bu şehre değer katacak çok önemli bir eseri Bakanlığımız, Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ve Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hayata geçireceğiz.

Gençlerimizin hayallerine alan açacak, geleceğine yön verecek, umutlarını büyütecek bu eserden tüm İzmirliler rahatlıkla faydalanacaktır. Cemil Tugay şimdi çıkmış, "bir pazarlık" iddiasında bulunuyor. Ortada bu binayla ilgili yapılmış tek bir pazarlık varsa, o da 2021 yılında bu yapıyı İstanbul merkezli bir vakfa devretme pazarlığıdır. İzmir'in malını İstanbul'a taşımaya dönük o pazarlığın hesabını verin. Açıklayın. Kamuoyuna anlatın.

Selefiniz, sizi siyasete sokan, size yol açan, Karşıyaka'ya aday yapan, bugün ise cezaevinde sizi ziyarete dahi kabul etmeyen Tunç Soyer'le birlikte yürüdüğünüz günlerde bu pazarlığın içinde olmadınız mı? O gün Karşıyaka Belediye Başkanı'ydınız. İstanbul merkezli vakfa devir kararının alındığı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde siz de üyeydiniz. Kişi, kendinden bilir işi. Pazarlık nedir, kapalı kapılar ardında iş çevirmek nedir, bunu en iyi siz bilirsiniz.

Bir çift sözüm de "şıracının şahidi bozacıya", Aziz Kocaoğlu'na. Keşke mikrofonu elinize aldığınızda, bir de etrafınıza bakabilseydiniz. Cemil Tugay ile birlikte 25 yıldır yönettiğiniz Güzel İzmir'imizi, beceriksizliğinizle getirdiğiniz noktayı görürdünüz.

- Hemen karşınızda duran Körfez'in kirliliğini görürdünüz.

- Çileye dönen trafiği görürdünüz.

- Yıllarca çözülemeyen çöp sorununu görürdünüz.

- "İzmir'in Manhattan'ı olacak" diyerek plansız, programsız, hiçbir altyapısı olmadan ürettiğiniz imar yoğunluğunu görürdünüz.

- Konut stokunun yüzde 70'i sorunlu olan, birinci derecedeki deprem bölgesi İzmir'imizde kentsel dönüşümü nasıl engellediğinizi görürdünüz. Ne kendiniz yaptınız, ne de Bakanlık eliyle yapılmasına müsaade ettiniz.

- Şehrin genelindeki çözülmeyen altyapı problemlerini, foseptiğe mahkum ettiğiniz mahallelerimizi görürdünüz.

- Hemen önünüzdeki köstebek yuvasına dönmüş bozuk yolları görürdünüz.

- Yağmur yağdığında sistemi kilitlenen, su yönetimini dahi beceremeyen belediyecilik anlayışınızın enkazını görürdünüz.

İzmir sizi de çok iyi biliyor. Cemil Tugay'ı da çok iyi tanıyor. O sebeple ucuz tiyatronuza gülüp geçiyor.''