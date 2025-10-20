Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası, Silivri Cezaevi yerleşkesinde gergin anlara sahne oldu. Mahkeme, avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya katılmasına izin vermeme kararını aldı.
Silivri’de duruşma öncesi gerginlik
Silivri Cezaevi’nde görülen duruşma öncesinde jandarma ekipleriyle avukatlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Avukatların salona alınmaması üzerine barikatlar yıkıldı. Yaşanan gerginlik sonrası duruşma, daha geniş bir salona taşındı.
İmamoğlu ve avukatlarından katılmama kararı
Ekrem İmamoğlu ile avukatları, “büyük salonda yapılmazsa duruşmaya katılmayacaklarını” açıkladı. Talep üzerine salon değişikliği yapıldı ancak savunma ekibi duruşmaya katılmama kararı aldı.
Hakim zorla getirilme talimatı verdi
Duruşma hakimi, İmamoğlu’nun yokluğunda yargılamaya devam edilmemesine karar verdi. Bunun üzerine “zorla getirilme” talimatı verildi. Kararın ardından saat 13.40 itibariyle Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirildi.
Mahkeme kararından döndü
Mahkeme, savcılığın itirazını kabul ederek avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katılmasına izin vermeme yönünde karar aldı. Böylece önceki kararından geri dönüldü.
Dava süreci devam ediyor
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında görülen diploma davasında yargı süreci devam ediyor. Mahkemenin yeni duruşma tarihi ve sürece ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.