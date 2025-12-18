Gain Medya hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve Okan Karacan’ın emniyetteki işlemleri tamamlanmış, şüpheliler savcılığa sevk edilmişti. Savcılık, üç isim için tutuklama, Okan Karacan için ise adli kontrol uygulanmasını talep etmişti.

Nöbetçi hakimlik kararını verdi

Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan değerlendirme sonucunda Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın hakkında tutuklama kararı verildi. Üç şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Okan Karacan adli kontrolle serbest

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan sunucu Okan Karacan ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Karacan hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli yükümlülüklerin getirildiği öğrenildi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gain Medya dosyasına ilişkin soruşturmayı geniş kapsamlı olarak sürdürdüğü belirtilirken, ilerleyen süreçte dosya kapsamında yeni adımların atılabileceği ifade ediliyor.