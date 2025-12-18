ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı bitirmeye yönelik yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında müzakere sürecinin kritik bir aşamada olduğunu dile getiren Trump, tarafların zaman faktörünü iyi yönetmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Ukrayna’nın daha hızlı adım atmasını istiyorum”

Trump, özellikle Ukrayna’nın müzakerelerde daha hızlı hareket etmesi gerektiğini belirterek, gecikmelerin süreci olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. ABD Başkanı, zaman uzadıkça Rusya’nın tutumunun değişebileceğini ve bunun müzakere dengelerini etkilediğini söyledi.

“Görüşmeler sonuca yaklaşıyor”

Müzakerelere ilişkin umutlu bir tablo çizen Trump, yürütülen temasların artık sonuç aşamasına yaklaştığını belirtti. Taraflar arasında bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu savunan Trump, diplomatik zeminin tamamen kaybolmadığını dile getirdi.

Düşmanlık ortamı süreci zorlaştırıyor

Trump, savaşın yarattığı derin düşmanlık ve karşılıklı güvensizliğin anlaşmaya ulaşmayı zorlaştırdığını ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki uzun süredir devam eden gerilimin, öngördüğünden daha karmaşık bir tablo ortaya çıkardığını söyledi.

“Yine de anlaşma ihtimali var”

Tüm zorluklara rağmen umutlu olduğunu belirten ABD Başkanı, tarafların irade göstermesi halinde bir anlaşmaya ulaşılabileceğini vurguladı. Trump, savaşın sona ermesi yönünde bir fırsat penceresi bulunduğunu ve bunun kısa süre içinde netleşebileceğini kaydetti.