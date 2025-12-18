NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Varşova’da Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Görüşmede, NATO’nun doğu sınırlarının güvenliği ve Ukrayna’daki savaşın geleceğine ilişkin senaryolar ele alındı.

Rutte: Ukrayna’nın NATO üyeliği ilkesel olarak mümkün

Bir gazetecinin Ukrayna’nın NATO üyeliği ve güvenlik garantilerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Rutte, konunun iki boyutu olduğuna dikkat çekti. İlkesel açıdan Avrupa-Atlantik bölgesindeki her ülkenin NATO’ya üyelik başvurusu yapma hakkına sahip olduğunu belirten Rutte, bu hakkın Washington Antlaşması’nda açıkça yer aldığını ifade etti.

Oybirliği sorunu üyeliğin önündeki engel

Rutte, pratik boyutta ise Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda bazı müttefik ülkelerin çekincelerinin bulunduğunu vurguladı. Bazı NATO üyelerinin bu sürece onay vermeyeceklerini açıkça dile getirdiğini belirten Rutte, bu durumun oybirliği şartı nedeniyle üyelik sürecini fiilen engellediğini söyledi.

Asıl mesele: Rusya’nın yeni bir saldırısı nasıl önlenecek?

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna’da kalıcı bir ateşkes ya da barış anlaşması sağlanması halinde temel sorunun Rusya’nın gelecekte yeniden saldırmasını nasıl engellemek olacağına işaret etti. Bu noktada çok katmanlı bir güvenlik mimarisinin gündeme geldiğini belirten Rutte, üç aşamalı bir model üzerinde durduklarını aktardı.

Üç katmanlı güvenlik modeli masada

Rutte’ye göre ilk savunma hattını NATO sınırları dışında konumlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşturuyor. Ukrayna ordusunun ülkenin güvenliği için birincil rol üstleneceğini belirten Rutte, ikinci katmanda ise İngiltere ve Fransa öncülüğünde planlanan gönüllü ülkeler koalisyonunun yer aldığını söyledi. Bu yapının, Avrupa ülkeleri ve Kanada’nın katkısıyla barışın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Üçüncü savunma katmanında ise ABD’nin yer aldığını belirten Rutte, Washington yönetiminin bu güvenlik garantilerinin bir parçası olma isteğini daha önce dile getirdiğini hatırlattı. Modelin detaylarına ilişkin görüşmelerin halen sürdüğünü kaydetti.

Patriot hava savunma sistemleri Polonya’da aktif hale geldi

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise basın toplantısında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hollanda tarafından Polonya’ya gönderilen Patriot hava savunma sistemlerinin bugün itibarıyla faaliyete geçtiğini duyuran Bakan, bu gelişmenin hem Polonya hem de NATO için tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Polonya’dan NATO’ya tam destek mesajı

Kosiniak-Kamysz, Polonya’nın NATO’ya olan güveninin tam olduğunu vurgulayarak, ittifak içindeki sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Doğu kanadının güvenliğini güçlendiren ve hava sahasını korumaya yönelik yürütülen Doğu Nöbeti ve Baltık Nöbeti operasyonları için NATO’ya teşekkür eden Bakan, bu adımların Baltık bölgesinin güvenliğini artırdığını dile getirdi.