Son Mühür / Merve Turan- CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptaliyle ilgili dava beşinci kez görüldü. Mahkeme, duruşmayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi ve daha önce değerlendirilen tüm tedbir taleplerinin yeniden karara bağlanmasına gerek olmadığına hükmetti.

Kurultay öncesi görev talebi

Dava sürecinde, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dava sonuçlanana kadar tedbiren görevine devam etmesini talep etti. CHP avukatlarından Çağlar Çağlayan ise mahkemenin yargı yetkisinin bulunmadığını tekrar vurguladı.

Özgür Özel’den sosyal medyada mesaj

Davanın ertelenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özel, partisinin Tandoğan’daki mitinginden kesitler paylaşarak Adnan Yücel’in bir şiirinden alıntılar paylaştı.

Özel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bir inancın yüceliğinde buldum seni

Bir kavganın güzelliğinde sevdim

Bin kez budadılar körpe dallarımızı

Bin kez kırdılar.

Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz.

Bin kez korkuya boğdular zamanı

Bin kez ölümlediler

Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.”