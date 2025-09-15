Son Mühür- Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Nurullah Efe Ankut'un gözaltına alınmasına tepki geldi.

Açık bir hukuksuzluktur...



''HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un polis tarafından gece vakti evinden gözaltına alınması, başka bir siyasi partideki mevkidaşına dönük eleştirilerinin Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu sayılıp, tutuklanmaya sevk edilmesi açık bir hukuksuzluktur.'' diyen Erkan Baş,

''Siyasi partilerin faaliyetlerini yargı-kolluk işlemleriyle engellemek Saray’ın tarzı haline gelmiştir.

HKP’li arkadaşlarımızla dayanışma duygularımızı paylaşıyor, bu hukuksuzluğa derhal son verilmesini talep ediyoruz.'' mesajı verdi.