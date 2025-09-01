Son Mühür- Türkiye’de emlak vergilerinde yaşanan artış dikkat çekici bir düzeye ulaştı. Ekonomist Mahfi Eğilmez, kişisel bloğunda yayımladığı analizinde, yeni rayiç bedeller üzerinden uygulanacak düzenlemelerin çok kapsamlı sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

“İkinci varlık vergisi faciası”

Eğilmez, rayiç bedellerde yaşanan yükselişlerle birlikte, bir yandan klasik emlak vergisinin uygulanırken diğer yandan “değerli konut vergisi” de yürürlüğe girerse bunun ikinci bir “Varlık Vergisi faciası” ile eş değer olacağını belirtti. Bu iki vergiyi birlikte uygulamanın, özellikle yüksek değerli taşınmaz sahiplerini tarihi bir vergi yükü altında bırakabileceğine vurgu yaptı.

Vergiler 7,5 kat artabilir

Blog yazısında hesaplama örneğiyle de somut bir tablo çizildi: Örneğin mevcut koşullarda bir vatandaşın ödediği vergi miktarı, yeni düzenlemelerle yılda yaklaşık 7,5 kat artabilir.

Uzmanlar ve ekonomistler, bu tip yüksek vergi yüklerinin toplumda ciddi sosyal tepkiye neden olabileceğini, ayrıca gayrimenkul piyasasında durgunluk yaratacağını hatırlatıyor.

Tarihten örnek olarak, 1940’ların başındaki “Varlık Vergisi” uygulaması, özellikle gayrimenkul sahiplerinde ağır adaletsizliklerle eleştirilen bir geçmişe sahip.