Son Mühür- Ortadoğu’nun en kırılgan ülkelerinden Lübnan, komşusu Suriye ile bir asrı aşan siyasi ve güvenlik krizlerinden sonra yeni bir dönemin eşiğinde. 1920’de “Büyük Lübnan”ın ilanından itibaren bağımsızlığı sorgulanan ülke, özellikle iç savaş yıllarında Şam’ın doğrudan müdahaleleriyle karşı karşıya kaldı. Suriye askerleri, 2005’e kadar Lübnan’da kalırken, sonrasında da Hizbullah üzerinden etkinliğini sürdürdü.

Ancak Aralık 2024’te Beşşar Esed rejiminin sona ermesi dengeleri değiştirdi. Yeni Şam yönetimi, Lübnan’ın egemenliğine saygı göstereceğini açıkladı, Baas Partisi’ni feshetti ve sınırdaki yasa dışı ticaret yollarını kapattı.

Lübnan tarafında da tarihi bir gelişme yaşandı. Ocak ayında General Joseph Avn’ın cumhurbaşkanı seçilmesi, devletin “tek silahlı güç” olacağı yönündeki en güçlü mesaj olarak kayda geçti. Hükümet, Ağustos 2025’te aldığı kararla, yıl sonuna kadar tüm yasadışı silahların ordu tarafından toplanmasını karara bağladı.

Bölgesel dengelerde de yeni bir rol arayışı dikkat çekiyor. Suudi Arabistan, Cidde’de düzenlenen görüşmelerle Lübnan-Suriye normalleşmesine destek verirken, finansal yardım ve güvenlik işbirliği de vaat ediyor.

Ancak önlerinde ciddi engeller bulunuyor. Yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci sorunu, kayıp kişiler ve tutuklular meselesi, derinleşen ekonomik kriz ve IMF ile ilişkiler, bu sürecin en büyük sınavları olarak görülüyor.

Analistlere göre, Lübnan ve Suriye’nin “yeni kavşağı” sadece iki ülkeyi değil, bütün bölgenin güvenlik mimarisini yakından etkileyecek. Şam’ın atacağı adımlar ve Lübnan’da ordunun etkinliği, geleceğin belirleyici unsurları olacak.