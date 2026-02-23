İzmir genelinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, bir yandan barajlardaki doluluk oranını artırırken diğer yandan ovadaki tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.

Yağışlar su kaynakları açısından olumlu karşılanırken, bazı bölgelerde taşkın ve su baskınları nedeniyle üreticiler mağduriyet yaşadı.

Tahliye edilen su tarım arazilerinden geçti

Bademli Barajı’ndan kontrollü olarak bırakılan suyun Küçük Menderes Nehri’ne ulaşması için tarım arazileri içinden açılan dere yatağı, yoğun yağışın etkisiyle taşkına dönüştü.

Sel sularının genişlettiği dere yatağı, geçtiği alanlarda tarlaların daralmasına ve üretim alanlarının kaybına yol açtı.

23 dekarlık tarlanın 5 dekarı dere yatağına dönüştü

Kaymakçı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mehmet Aygün’e ait yem bitkisi ekili 23 dekarlık tarlanın yaklaşık 5 dekarlık bölümü, taşkın nedeniyle dere yatağına dönüşerek kullanılamaz hale geldi.

“Duvar yapılacağı söylendi ancak çalışma yapılmadı”

Yaşadığı zararı anlatan çiftçi Mehmet Aygün, tahliye kanalı açılırken kendilerine güvence verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Barajın tahliyesi için tarlamın bulunduğu bölgede DSİ bir kanal açtı. Kanal açılırken görevliler, sağ ve sol tarafına duvar yapılacağını söyledi.

Ancak herhangi bir çalışma yapılmadı. Yağışlar artınca barajdan gelen su arazilere zarar verdi. Tarlamın yaklaşık 5-6 dekarlık kısmı yok oldu.”

Çiftçiler önlem ve destek bekliyor

Zararın büyümemesi için dere yatağında önlem alınmasını isteyen Aygün, Devlet Su İşleri’ne dilekçe vererek çözüm talep ettiğini ifade etti.

Bölgedeki üreticiler ise taşkın riskine karşı kalıcı önlemler alınmasını ve yaşanan zararların karşılanmasını bekliyor.