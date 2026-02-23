Yoğun Bakım Sonrası Özgürlük. Saz Kedisi Yeniden Doğal Yaşamında

Son Mühür/ Merve Turan - 27 Ağustos’ta Aydın’da Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde bulunan saz kedisi (Felis chaus), tedavi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Doğal Yaşam Parkı Kliniği’ne sevk edildi.

Yapılan klinik ve radyografik incelemelerde kalça çıkığı, sağ femurda parçalı açık kırık ve kalça bölgesinde kırıklar tespit edildi. Ayağa kalkamadığı ve arka bacağını sürüyerek hareket ettiği belirlenen hayvanın genel durumu, yoğun bakım ve destekleyici tedavilerle stabilize edildi.

Doğal davranışları kamerayla izlendi

Uygulanan ileri ortopedik cerrahi müdahale ve kontrollü rehabilitasyon süreciyle yeniden ayağa kaldırılan saz kedisinin doğal davranışları, gece görüşlü ve harekete duyarlı kameralar aracılığıyla takip edildi. İnsan temasının en aza indirildiği süreçte hayvanın refleksleri, hareket kabiliyeti ve doğada yaşamını sürdürebilme becerileri uzman ekipler tarafından değerlendirildi.

Yapılan gözlemler sonucunda doğaya dönmeye hazır olduğu belirlenen saz kedisi, Doğa Koruma ve Millî Parklar ekipleriyle koordinasyon içinde doğal yaşam alanına bırakıldı. Salım anında hayvanın sağlıklı biçimde koşarak bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

Ekosistem için önemli tür

Saz kedisi (Felis chaus), Türkiye’de özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde; Gediz Deltası ve Büyük Menderes Deltası başta olmak üzere sulak alan çevrelerinde görülen yabanıl bir kedi türü olarak biliniyor. Sazlık, bataklık, nehir kenarı ve deltalar gibi suya yakın habitatlarda yaşayan tür, genellikle yalnız hareket ediyor ve alacakaranlık ile gece saatlerinde aktif oluyor.

Gelişmiş yüzme yeteneği sayesinde suya girmekten kaçınmayan saz kedisi, tarım alanlarında kemirgen popülasyonunu kontrol altında tutarak ekosistem dengesine katkı sağlıyor. Kuşlar, sürüngenler ve amfibilerle besleniyor.

Yaban hayatına bilimsel destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların yanı sıra yaban hayatına ilişkin rehabilitasyon faaliyetlerini de sürdürüyor. Doğal Yaşam Parkı bünyesinde yürütülen bilimsel tedavi ve bakım süreçleriyle ağır yaralanan birçok yaban hayvanı yeniden doğal yaşamına kazandırılıyor.