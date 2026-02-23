SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz yıl Şubat ayında yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "sahte polis" cinayetinde adli süreçte kritik aşamaya gelindi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İDDİANAMEDE KAN DONDURAN DETAYLAR

Hazırlanan iddianamede, sanık M.T.’nin cinayeti en ince ayrıntısına kadar planladığı vurgulandı. Olay günü üzerine polis yeleği giyip başına polis şapkası takan sanığın, maktul Pehlül Taş’ın (49) evine gittiği, kapıyı çalarak kendisini "polis" olarak tanıttığı belirtildi. Kapının açılmasıyla birlikte maktulü kurşun yağmuruna tutan sanığın, eylemini soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği güvenlik kamerası kayıtlarıyla delillendirildi.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRME" VE "KAMU GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA"

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanık M.T. hakkında iki ayrı suçtan ceza istedi:

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis:'Cinayeti önceden planladığı, kılık değiştirerek maktulü savunmasız yakaladığı için "Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçundan.'

Süreli Hapis Cezası:'Polis olmadığı halde resmi sıfat ve kıyafet kullanarak suç işlediği için "Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme" suçundan.'

CİNAYET SİLAHI ÇÖPTEN ÇIKTI

İddianamede ayrıca, sanığın olaydan sonra izini kaybettirmek için kullandığı sahte polis ekipmanlarını çöp konteynerine attığı, cinayet silahını ise ormanlık alana gizlediği bilgisi yer aldı. Sanığın ilk ifadesinde cinayeti "kıskançlık" sebebiyle işlediğini itiraf ettiği ancak savcılığın olayın "tasarlama" boyutuna dikkat çektiği öğrenildi.

YARGILAMA AĞIR CEZADA BAŞLIYOR

Tutuklu sanık M.T., önümüzdeki günlerde İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Maktul Pehlül Taş’ın ailesi, adaletin yerini bulmasını ve sanığın hiçbir indirim uygulanmadan en ağır cezaya çarptırılmasını bekliyor.