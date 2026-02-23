Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in Kiraz ilçesinde planlanan maden sahasına ilişkin tartışmalar sürerken, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ruhsat alanı hakkında DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı’ndan açıklama geldi. İl Başkanı Aybar Uygur, bölgeye yapılan ziyaretlerin ardından tarım alanları ve su kaynakları üzerindeki olası etkiler konusunda uyarılarda bulundu.

1561 hektarlık alan için ihale süreci

Açıklamada, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği 308. Grup Maden İhalesi kapsamında Kiraz’da toplam 1561,61 hektarlık alanın IV. Grup maden ruhsat sahası olarak ihale edilmesinin bölgede endişe yarattığı ifade edildi. Söz konusu projenin özellikle tarım arazileri, su kaynakları ve kırsal yaşam üzerindeki olası etkilerinin kamuoyunda tartışıldığı belirtildi.

“Tarım ve üretim zinciri risk altında”

DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, Kiraz ve çevresinin tarımsal üretim açısından önemli bir merkez olduğu vurgulandı. Planlanan maden sahasının zeytinlikler, tarım arazileri ve meralar başta olmak üzere bölgedeki üretim faaliyetlerini doğrudan etkileyebileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca maden faaliyetleri sırasında oluşabilecek toz, yoğun su kullanımı ve kimyasal etkilerin yalnızca mevcut üretimi değil, uzun vadede çevresel dengeyi ve yaşam alanlarını da etkileyebileceği görüşüne yer verildi.

DEVA Partisi heyetinin, ruhsat sahasından etkilendiği belirtilen Yağlar Köyü başta olmak üzere çevredeki yerleşim yerlerini ziyaret ettiği bildirildi. Ziyaretlerde Esnaf Odası Başkanı Halit Özmen ve Ziraat Odası Başkanı Gürkan Okka’nın da yer aldığı, köy muhtarı ve bölge sakinleriyle görüşmeler gerçekleştirildiği aktarıldı.

Görüşmelerde, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların geçim kaynaklarının zarar görebileceği yönünde kaygılarını dile getirdiği, bölge halkının belirsizlik yaşadığı ifade edildi.

“Sürecin takipçisi olacağız”

İl Başkanı Aybar Uygur, maden faaliyetlerinin tarım alanları, su kaynakları ve kırsal yaşam üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek bölge halkının endişelerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Uygur, üretimin ve çiftçilerin korunması gerektiğini ifade ederek sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Çevresel etkiler ve kamu yararı vurgusu

Açıklamada, çevresel etkilerin şeffaf biçimde ortaya konulmadan yürütülecek projelerin kamu yararı açısından değerlendirilmesinin mümkün olmadığı görüşü savunuldu. Kamu yararının doğayı, üretimi ve insan sağlığını korumayı kapsadığı ifade edilirken, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte sürecin izleneceği kaydedildi.

DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı, bölgedeki üretim alanlarının, su kaynaklarının ve kırsal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek kamuoyuna bilgilendirmede bulundu.