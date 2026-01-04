İzmir’in Konak ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, hakkında uzun süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli hareketler dikkat çekti
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında hareketlerinden şüphelenilen bir kişi durduruldu.
GBT sorgusunda gerçek ortaya çıktı
Durdurulan T.B. isimli 42 yaşındaki şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, “silahla yağma” suçundan hakkında 24 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan T.B., cezaevine teslim edildi.
Denetimler aralıksız sürecek
Emniyet yetkilileri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.