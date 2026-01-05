Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, çalışanların başlattığı yeni grev kararıyla hizmet aksaklıklarıyla karşı karşıya kaldı. Sendikaların çağrısı üzerine yüzlerce müze çalışanı iş bıraktı.

Sendikalardan ortak grev çağrısı

Fransa’da faaliyet gösteren Genel Emek Sendikası (CGT), Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT) ve SUD Sendikası, hükümetin müze yönetimine yönelik yaptığı açıklamaların beklentileri karşılamadığını belirterek Louvre çalışanlarına yeniden grev çağrısında bulundu.

Yaklaşık 350 çalışan greve katıldı

Yapılan çağrının ardından, Louvre Müzesi’nin farklı departmanlarında görev yapan yaklaşık 350 personelin iş bırakma kararı aldığı bildirildi. Grevin, özellikle güvenlik, gişe ve ziyaretçi hizmetleri gibi kritik alanlarda aksamalara neden olduğu öğrenildi.

Ziyaretçiler aksaklıklardan etkilendi

Grev nedeniyle müze içerisindeki bazı salonların geçici olarak kapatıldığı, girişlerde yoğunluk oluştuğu ve ziyaretçilerin bilet işlemlerinde gecikmeler yaşandığı ifade edildi. Louvre yönetiminin, yaşanan aksaklıkları en aza indirmek için geçici önlemler aldığı belirtildi.

Talepler karşılanmadı, tepkiler sürüyor

Sendikalar, müze yönetimi ve hükümet yetkililerinin verdikleri sözlerin yeterli bulunmadığını vurgulayarak, çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve personel eksikliğinin giderilmesi yönündeki taleplerinin hâlâ karşılanmadığını dile getirdi.