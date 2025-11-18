Sivas'ın Divriği ilçesinde, Fimar firmasına ait demir madeninde korkutan bir göçük olayı yaşandı. Meydana gelen kaza sonucunda bir maden işçisi toprak altında mahsur kalırken, kurtarma ekiplerinin riskli arazi koşulları nedeniyle çalışmaları geçici olarak durdurması, endişeleri artırdı.

Arama-Kurtarma çalışmaları gün ağarınca yeniden başlayadı

Olay, dün saat 16.30 sularında Divriği'ye bağlı Çaltı köyü mevkisindeki maden sahasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple gerçekleşti. Yaşanan göçük anında, sahada görevli S.Y. (66) isimli maden emekçisi, tonlarca toprağın altında kaldı. Diğer madencilerin durumu derhal yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ancak, kurtarma operasyonu başladıktan kısa bir süre sonra, maden ocağı sahasında devam eden toprak kaymaları nedeniyle ekiplerin güvenliği tehlikeye girdi. Bu riskli durum karşısında, göçük altında kalan S.Y.'ye ulaşma çabalarına mecburen ara verildi.

Ekipler teyakkuzda: Umutlu bekleyiş devam ediyor

Bölgede güvenlik önlemlerini artıran ve teyakkuzda bekleyen AFAD ekipleri, riskin azalması ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanması amacıyla, kurtarma operasyonuna ara verildiğini açıkladı. Yapılan son bilgilendirmeye göre, toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden ve titizlikle başlayacak. Bölgede S.Y.'den gelecek iyi bir habere yönelik umutlu bekleyiş devam ediyor.