Son Mühür- CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne giderek Can Atalay, Tayfun Kahraman, Şükrü Genç ve Zeydan Karalar’ı ziyaret etmiş ancak Ekrem İmamoğlu ile görüşmemişti.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mesaisinde bir sonraki adresi Devlet eski Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlunun Çırağan Sarayı'ndaki nikah töreni oldu.

Son Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu nikah şahitlerinden biri olan Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan tepki geldi.

Çok üzülerek söylüyorum...



TELE2 Haber'e konuk olan Günaydın,

''Çok üzülerek ve içimi yanarak bir şey söyleyeceğim.

Siz Binali Yıldırım ile Süleyman Soylu ile beraber durmaya devam edin. Biz durmamız gereken yerde halkla milletle beraber duracağız.

Bunu içim yana yana söylüyorum. Samimi söylüyorum, içim yana yana söylüyorum.'' diye konuştu.



Nikah törenine kimler katılmıştı?



Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu dışında Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Önder Aksakal, Orhan Gencebay, İlhan Kesici ve Çavit Çağlar da nikah şahitleri arasında yer almıştı.