Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde faaliyet gösteren bir kömür ocağında meydana gelen kaya düşmesi sonucu bir işçi göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının hızlı müdahalesiyle yaralı olarak kurtarılan E.D., hastaneye sevk edildi. Yetkililer, işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Gökler beldesinde kaya düşmesi paniği

Kaza, Gediz'e bağlı Gökler beldesi sınırları içerisindeki özel bir kömür madeni ocağında gerçekleşti. Ocakta çalışma sürerken, tavan kısmından kaya kütlelerinin düşmesi üzerine aniden bir göçük oluştu. Yaşanan bu olay, maden çalışanları arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Göçük altında kalan işçi, kimliği E.D. olarak belirtilen bir madenciydi.

Mesai arkadaşlarından kahramanlık örneği

Göçüğün hemen ardından E.D.'nin mesai arkadaşları zaman kaybetmeksizin duruma müdahale etti. Kendi imkânlarıyla hızla müdahale eden madenciler, yaralı işçiyi kısa bir süre içerisinde göçük altından çıkarmayı başardı. Çalışanların bu hızlı ve organize çabası, E.D.'nin hayatının kurtulmasında belirleyici oldu.

İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçi E.D., bölgeye ulaşan ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı.

Durumu iyi, soruşturma başlatıldı

Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, yaralı işçi E.D.'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Şahin, işçinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini, ancak durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurarak kamuoyunu rahatlattı.

Öte yandan, Gediz Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Göçüğün neden meydana geldiği, maden ocağındaki güvenlik tedbirlerinin yeterliliği gibi konular titizlikle araştırılıyor.