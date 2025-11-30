Son Mühür- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 28 Kasım'da Karadeniz'de Gambiya bayraklı "KAIROS" ve "VIRAT" adlı ticari tankerlere karşı düzenlenen saldırıları endişeyle karşıladıklarını açıkladı. Bölgede Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde gerçekleşen bu eylemlerin deniz emniyetini ve ülkenin ekonomik çıkarlarını tehlikeye attığı belirtiliyor.

Bakanlıktan can ve mal emniyeti uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, saldırıların Karadeniz'deki seyrüsefer, can, mal ve çevre emniyeti açısından ciddi riskler oluşturduğunun altı çizildi. Açıklamada, hadiselerin Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi sınırları dahilinde meydana geldiğine dikkat çekildi.

Türkiye, savaşın Karadeniz'e yayılma tehlikesinin ve çatışmanın daha da tırmanmasının önüne geçilmesi hedefiyle, ilgili tüm taraflarla diplomatik temaslarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü bildirdi. Bu görüşmelerin temel amacının, aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki hayati ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek olduğu vurgulandı.

Ukrayna güçleri, Rusya'nın 'Gizli Filosunu' hedef almıştı

Gerçekleşen saldırıda söz konusu iki tankere yönelik eylem, Ukrayna Güçleri tarafından gerçekleştirildi. Saldırının hedefindeki gemiler olan "Kairos" ve "Virat"ın, Rusya'nın uluslararası yaptırımlardan kaçınmak maksadıyla petrol taşımacılığında kullandığı ileri sürülen "gizli filoya" ait olduğu belirtiliyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi yetkilileri, operasyonun SBU ve Ukrayna Donanması'nın ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü doğrulanmıştı. Saldırı anında tankerlerin Novorossiysk limanına doğru yol almakta olduğu ancak yetkilinin ifadesine göre her iki tankerin de boş olduğu bildirilmişti. Bu gelişme, Karadeniz'deki jeopolitik ve ekonomik dengeler açısından önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirilmişti.