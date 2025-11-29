Siirt’in Şirvan ilçesinde bir maden ocağında gece vardiyasını tamamlayan işçileri taşıyan servis otobüsü, sabah saatlerinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada toplam 17 işçi yaralandı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi

34 DKK 706 plakalı otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildiği belirtildi. Otobüste bulunan işçiler, devrilmenin etkisiyle savrularak yaralandı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralı işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 17 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının netleşmesi için çalışmalar sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekliyle ilgili detaylı inceleme başlattı. Otobüsün teknik durumu ve yol koşulları da araştırılıyor.